نائب محافظ الوادى الجديد تبحث إنشاء مشروع "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، اجتماعََا لبحث تنفيذ مشروع "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء"، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة، بحضور جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة وأمنية مسعود مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مدينة آمنة مجهزة بكافة الخدمات و الأنشطة الإجتماعية والاقتصادية التي تلائم احتياجات النساء بالمحافظة، مصممة على الطراز البيئي الواحاتي، موجهةً بدراسة وحصر كافة المقترحات حول الخدمات المزمع تنفيذها بالمدينة وسرعة تخطيطها ووضع تصور لأفضل المواقع للإنشاء، تماشيًا مع المعايير الدولية المقررة.

من ناحية أخرى، بحثت مجدي خلال الاجتماع، مقترح تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة، وإنشاء قاعات تاريخية صوتية للتراث الواحاتي وإعادة استغلال المساحات الموجودة في تقديم خدمات ثقافية أفضل للزوار.