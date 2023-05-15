نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة يجتمع بمنسقى برنامج "ابن الهيثم"

الإسماعيلية- صبرى غانم

اجتمع الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمنسقي برنامج "ابن الهيثم" لإدارة شئون التعليم والطلاب، وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة غادة حداد أمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ووكيل كلية الصيدلة، والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج الصيدلة والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم بالجامعة الأهلية.

واستهل الدكتور عادل حسن الاجتماع بالترحيب بالمنسقين، مطالباً باتخاذ ما يلزم لإنجاز الملفات الخاصة بكنترولات البرامج من وثائق وإحصائيات وتفعيل إستبيانات الجودة على النظام تمهيداً لتقدم كليات الجامعة الأهلية للاعتماد أُسوة بالكليات النظيرة بجامعة قناة السويس.

وشدد عادل حسن، على سرعة مراجعة واعتماد نتائج الطلاب فيما لايزيد عن عشرة أيام من تاريخ آخر امتحان؛ استعداداً للفصل الدراسي الصيفي.

كما وجه عادل حسن، بضرورة تسليم إحصائيات النتائج لكل مقرر مع تسليم الإستبيانات لإستطلاع رأى الطلاب حول المنسق، المرشد الأكاديمي والمقرر، بالإضافة إلى آراء الطلاب حول التسهيلات المادية الداعمة، كما راجع نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الوثائق التى يجب توافرها فى الكنترولات .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة حداد، أن الجامعة قد إنتهت من صياغة إستبيانات جديدة لقياس رضا الطلاب عن المقررات الدراسية، المرشدين الأكاديميين، منسقي البرامج والإجراءات الداعمة للعملية التعليمية ليتم طرحها على الطلاب خلال فترة الإمتحانات للعمل على تحسين العملية التعليمية.

وناقش الدكتور تامر حسنين الإستعدادات الإلكترونية للإمتحانات وطباعة النتائج على نظام ابن الهيثم والتأكيد على مراجعة كافة تسجيلات الطلاب وسرعة رصد الدرجات على النظام بحيث يتم تذليل أي عقبة خلال فترة الامتحانات حتى يتم طباعة واعتماد وإعلان النتائج بالسرعة والدقة المطلوبة إستعدادا لفتح الفصل الدراسي الصيفي بالكليات وفقا للوائح البرامج.

حضر اللقاء الدكتور غنيم السيد منسق كلية التمريض، الدكتورة رحاب صلاح منسق كلية طب الاسنان، الدكتورة مروة حسن منسق كلية الطب، الدكتور أحمد خطاب منسق برنامج التسويق الرقمي والدكتورة مايسة مصطفى منسق برنامج الأسواق والمنشآت المالية.