موجز اقتصاد اليوم الاثنين 15-5-2023.. أسعار الذهب تواصل التراجع

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 15-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التراجع المضطرد لأسعار الذهب، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها فيما يلي:

انخفاض سعر الذهب فى مصر 40 جنيها وعيار 21 يسجل 2290 جنيها

واصل سعر الذهب بالسوق المصري هبوطه بشكل ملحوظ وبلغ إجمالي الهبوط اليوم 40 جنيها، وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس مع استقرار في الأسواق، مما دفع العديد من المشترين إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.

إقبال كبير على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل.

الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حاليًا.

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات عربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 74.05 دولار لبرنت و69.94 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط اليوم الإثنين 74.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.94 دولار.

المؤشرات الإحصائية.. 25.8 مليون أسرة فى مصر حتى يناير الماضى

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كافة الدول والهيئات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

توقيع الخطابات المتبادلة لمد المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية، وأهمية البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024.