وقال شهود عيان من البلدة "إن قوات الاحتلال اقتحمتها، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

جدير بالذكر أن بلدة "بيت أمر" من أكثر المناطق اضطرابا في محافظة "الخليل"، والضفة الغربية بوجه عام. وتقع الاشتباكات بها بشكل شبه يومي بين سكانها وقوات الاحتلال.