وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الإصابات وقعت بين قرابة 20 ألف شخص فروا إلى الأديرة والمدارس والمباني القوية في المناطق المرتفعة بمدينة "سيتوي" في ولاية "راخين" للاحتماء من الفيضانات، كما أجلت السلطات قرابة ألف شخص كانوا محتجزين بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي قارب الأربعة أمتار بالسواحل الغربية للبلاد.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 209 كيلو مترات في الساعة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسبب فيه الإعصار إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له، أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات، وذكرت وسائل إعلامية محلية أن المياه غمرت الشوارع ما تسبب في احتجاز أشخاص داخل منازلهم في المناطق المنخفضة.