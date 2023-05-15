مدير سينما الشعب بثقافة الأقصر يكشف تفاصيل عروض أيام عيد الأضحى للجمهور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة سينما الشعب داخل قصر ثقافة الأقصر، التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، عن قائمة عروض أفلام أيام عيد الأضحى المبارك، حيث إنه من المقرر أن يتم عرض أفلام "البعبع" و"بيت الروبى"، على مدار أيام العيد في مواعيد مختلفة لخدمة أبناء وجمهور المحافظة.

ويقول يوسف محمود يوسف مدير سينما الشعب بقصر ثقافة الأقصر، لـ"اليوم السابع، إنه سيتم عرض أقوى أفلام عيد الأضحى المبارك داخل "سينما الشعب" بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، وهما فليمي "البعبع" و"بيت الروبى"، واللذين يضمان نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، حيث تعرض الأفلام أول أيام العيد عبر حفلات 10 صباحاً و12 ظهراً و2 ظهراً و4 و6م و9 م و 12 م، وتبلغ أسعار التذاكر 40 جنيه لجميع الحفلات.

ومن جانبه صرح عماد فتحى رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، أنه تم تنفيذ مشروع "سينما الشعب" وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ويتم عرض بسينما الشعب أقوى افلام الموسم المعروضة بدور السينما، مشيراً إلى أن مواعيد الحفلات 10 صباحاً والواحدة ظهراً سعر التذكرة 20 جنيه وحفله 3 عصراً و6 و9 مساءاً بسعر 40 ج للتذكرة .

ويضيف رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه من خلال وزارة الثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتشرف عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير عام الثقافة السينمائية، والمدير التنفيذي للمشروع الفنان تامر عبدالمنعم ويعرض افلام جديدة بصفة دورية وقد تم افتتاح عشرون دار سينما في 17 محافظة على مستوى الجمهورية تتضمن 2 دور سينما بإقليم جنوب الصعيد في محافظات قنا والأقصر.