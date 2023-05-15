اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 07:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

محمود عباس أبو مازن يعلن بناء نصب تذكارى للنكبة فى فلسطين

الإثنين، 15 مايو 2023 06:28 م
محمود عباس أبو مازن يعلن بناء نصب تذكارى للنكبة فى فلسطين محمود عباس ابو مازن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الرواية الفلسطينية للنكبة بدأت تشق طريقها لوعي الشعوب، متابعا: "نقوم ببناء نصب تذكاري وطني للنكبة في فلسطين".
 
وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في ذكرى النكبة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ألف قرار أممي صدر منذ النكبة في 1947 ولم ينفذ منها أي قرار، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة.
وتابع محمود عباس أبو زامن :"إما أن تلبي إسرائيل قرارات الأمم المتحدة أو تُعلق عضويتها"، موضحا أن إسرائيل تحتل أراضينا وتبني عليها مستوطنات وتضر بحل الدولتين.
وقال الرئيس الفلسطيني، إن وعد بلفور هو "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"، متابعا :"على الدول الاستعمارية أن تتحمل مسؤوليتها عن النكبة، وإسرائيل تدعي أنها الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط".
 
 

محمود عباس أبو مازن

فلسطين

إسرائيل

ذكرى النكبه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: لجنة وزارية على هامش قمة جدة لبحث القضية الفلسطينية

الإثنين، 15 مايو 2023 03:34 م

إشادة أوروبية بدور مصر فى السودان وغزة.. سفير الاتحاد الأوروبى: نتواصل مع القاهرة لإنهاء الصراع السودانى.. نشكر الحكومة المصرية على دورها فى إجلاء الأوروبيين.. والقاهرة محور رئيسى فى تهدئة الوضع داخل فلسطين

الإثنين، 15 مايو 2023 09:46 ص

ذاكرة اليوم.. الجيوش العربية تدخل فلسطين والتتار يحرقون موسكو وميلاد عمر الخيام

الإثنين، 15 مايو 2023 01:00 ص

قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: مصر من أكثر الدول التى خدمت قضيتنا

الأحد، 14 مايو 2023 07:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة