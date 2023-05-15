محمود عباس أبو مازن يعلن بناء نصب تذكارى للنكبة فى فلسطين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الرواية الفلسطينية للنكبة بدأت تشق طريقها لوعي الشعوب، متابعا: "نقوم ببناء نصب تذكاري وطني للنكبة في فلسطين".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في ذكرى النكبة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن ألف قرار أممي صدر منذ النكبة في 1947 ولم ينفذ منها أي قرار، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة.

وتابع محمود عباس أبو زامن :"إما أن تلبي إسرائيل قرارات الأمم المتحدة أو تُعلق عضويتها"، موضحا أن إسرائيل تحتل أراضينا وتبني عليها مستوطنات وتضر بحل الدولتين.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن وعد بلفور هو "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"، متابعا :"على الدول الاستعمارية أن تتحمل مسؤوليتها عن النكبة، وإسرائيل تدعي أنها الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط".