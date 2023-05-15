محافظة القاهرة تنظم ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ندوة تعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بالتنسيق مع رئاسة حي المعادي، برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري رئيس الحي، وبحضور منال محمود سكرتير حى المعادى، ورؤساء احياء (البساتين - دار السلام - طرة) وأعضاء وحدة الدعم الفني المكتب الفني لمحافظ القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الشركات والمشروعات بنطاق أحياء المعادي والبساتين ودار السلام وطرة، وذلك ضمن الندوات التي تنظمها المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء والتي أقيمت بالمركز الأولمبي.

وتضمنت الندوة عرضا لأهم مشكلات المناخ التي تواجه مصر والعالم والتي لابد من إيجاد حلول وطرق للتكيف معها، كما شملت الندوة التعريف بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكيفية التعامل مع المنصة الخاصة بالمبادرة وكذلك الفئات المستهدفة للمبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة، وذلك في ظل حرص الدولة المصرية على نشر الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات المتعلقة بالبيئة، ورفع الوعي لدى المواطن بخطورة الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية وكافة صور التلوث البيئي .

وتضم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ستة فئات هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تتوافق المشروعات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من آثار التلوث.

وتأتى المبادرة ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2023 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمنطقة الجنوبية للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة و ظهور العاصمة بالشكل اللائق.

كما شملت الندوة استعراض لاراء واستفسارات لعدد من الحضور و الرد عليها من قبل المحاضرين في كيفية التقديم والفئات المستهدفة من خلال عرض تقديمي لكافة المعلومات الخاصة بالمبادرة والدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من اول ابريل وحتى نهاية مايو الحالي.

شارك في الفعاليات النائب احمد الطيبى "عضو مجلس النواب وكيل لجنة السياحة والطيران المدني و النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين و دار السلام و هانى مغربي "الامين العام لحزب مستقبل وطن و اللواء مجدي عبدالمتعال رئيس حى البساتين واللواء عبد التواب محمد رئيس حي دار السلام والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره"و ممثلى وزارة البيئة والمركز الاعلامى لحقوق الإنسان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى و مؤسسات المجتمع المدني .