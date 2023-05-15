مجلس الوزراء الكويتي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، مؤكدا رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد مجلس الوزراء الكويتي - خلال إجتماعة اليوم الاثنين برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح - دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الى ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.



ومن ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة، ومؤكدا تضامن دولة الكويت مع الجمهورية التونسية وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.