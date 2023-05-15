كشف غموض العثور على جثة أعلى سطح منزل فى الدقهلية

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بعثور عدد من الأهالي على جثة شخص مقتول وملقى أعلى عقار منزل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قاني المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عباس ابويوسف43 عامًا - فني تحاليل طبية، ومقيم بمنطقة عزبة الشال وعثر عليه بسطح عقار بالقرب من محل سكنه .

جرى نقل جثمان القتيل الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

و كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته .

وتوصلت التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، أن المتوفي يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتخلص من حياته بإستخدام سكين بعد إعتلاء أحد العقارات السكنية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.