اليوم السابع
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كبار الأطباء فى إنجلترا يشاركون فى التصويت على المشاركة فى إضرابات رفع الأجور

الإثنين، 15 مايو 2023 01:44 م
كبار الأطباء فى إنجلترا يشاركون فى التصويت على المشاركة فى إضرابات رفع الأجور ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كبار الأطباء في إنجلترا سيصوتون على الإضراب وسط الخلاف المستمر حول الأجور في الرعاية الصحية، حيث تخطط نقابات المعلمين أيضًا لإجراء اقتراع للإضراب الصناعي.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراع سوف يبدأ يوم الاثنين حتى 27 يونيو، حيث تحث الجمعية الطبية البريطانية الأعضاء على الموافقة.

وقال الدكتور فيشال شارما ، الذي يرأس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية، إن المحادثات أجريت مع الحكومة في محاولة لحل النزاع ، لكن المأزق استمر.

وقال متحدثًا نيابة عن الاستشاريين: "لقد شهدنا انخفاضًا في الأجور التي نأخذها إلى منازلنا بنسبة 35% منذ 2008-2009 ، وهذا حتى قبل النظر في تأثير التضخم المرتفع هذا العام". ونتيجة لذلك ، يعمل المستشارون الآن بشكل فعال لمدة أربعة أشهر في السنة مجانًا.

وأضاف قائلا "حتى في وقت متأخر من نهاية هذا الأسبوع ، ظللنا نأمل في أن نؤمن عرض الدفع الذي قطع شوطا نحو تعويض التراجع الذي شهدناه. ولكن لسوء الحظ ، نظرًا لأن التضخم لا يزال في خانة العشرات ، فإن العرض النهائي من الحكومة يمثل خفضًا آخر للأجور بالقيمة الحقيقية."

وأكد "في أعقاب 15 عامًا من انخفاض رواتبنا ، لم نتمكن ببساطة من قبول صفقة استمرت في هذا الاتجاه التنازلي ولم يكن أمامنا أي خيار سوى المضي قدمًا اليوم في الاقتراع للإضراب الصناعي."

وقال شارما إن الاستشاريين لم يرغبوا في اتخاذ إجراء ، مضيفًا: "في نهاية المطاف ، اتخذت الحكومة خيارًا سياسيًا لخفض رواتبنا مرة أخرى هذا العام ، وما لم نتمكن من تأمين التزام بأن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لاستعادة رواتبنا على المدى الطويل ، لا يمكننا ببساطة قبول عرض يرى أن رواتبنا تنخفض أكثر.

 

 


اضراب بريطانيا

إضرابات بريطانيا

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

اخبار بريطانيا



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