قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعائدين من الخارج بالجامعات بشرط.. اعرفه

كتب محمد صبحى

كشف مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية عن موقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية من التقديم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار رصد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى لتساؤلات واستفسارات الطلاب العائدين من الخارج والرد عليها .

وأكد مجلس الجامعات الخاصة أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا في شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلاً على مجموع يزيد عن 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.