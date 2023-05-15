طلاب الإعدادية ببورسعيد: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية، عن ارتياحها من مستوى امتحان مادة العلوم فى اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، مع التحفظ على السؤال المقالى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، ردود أفعال الطلبة والطالبات حول امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر، والتى تباينت بين بعضها البعض.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثانى على التوالى.

وتباينت أراء الطلاب حول امتحان مادة العلوم، حيث تحدثوا عن سهولة أسئلة الاختبارات من متعدد فى "البابل شيت"، بينما أشتكى بعضهم من صعوبة السؤال المقالى وأنه جاء بطريقة غير مباشرة.

وأكد الطلبة والطالبات، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، بينما السؤال المقالى به جزء من التفكير.

وأدى 13795 طالبا وطالبة موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمى العربى والرسمى للغات والتعليم الخاص.