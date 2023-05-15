طقس الخليج.. ممطر فى السعودية معتدل بالبحرين وحار فى الكويت

طقس السعودية
طقس الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 04:46 .
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 12:02 والثاني عند الساعة 01:15 .
طقس الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
ويكون معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة ، خلال الليل، و درجة الحرارة الصغرى: 27 °ﻡ
طقس البحرين
أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم حسن مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق .
الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً .
ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر .
درجة الحرارة العظمى 37 م درجة الحرارة الصغرى 25 م
الرطوبة النسبية العظمى 70 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %
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