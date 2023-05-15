طقس الخليج.. ممطر فى السعودية معتدل بالبحرين وحار فى الكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.".

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر وربع.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 04:46 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 12:02 والثاني عند الساعة 01:15 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ويكون معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة ، خلال الليل، و درجة الحرارة الصغرى: 27 °ﻡ

طقس البحرين



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أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم حسن مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق