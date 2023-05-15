ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة مخبز فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة- باكتشافه سرقة "عدد 4 موتور عجان، وبعض الأدوات والمعدات" من داخل مخبز كائن بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهمـا ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائهمـــا "سيئى النية" (شخصين "مالكى مخزنان خردة" لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهمـــا ، وبحوزتهما كافة المسروقات المُستولـــى عليهــا، وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة باستدعاء المُبلــــغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .