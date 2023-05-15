اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخص قتل نجله نتيجة خلافات عائلية في دار السلام

الإثنين، 15 مايو 2023 07:14 م
ضبط شخص قتل نجله نتيجة خلافات عائلية في دار السلام حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث ، القبض على المتهم شخص قتل ابنه فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية في منطقة دار السلام  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل والده بمنطقة دار السلام. 
 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد والده، نتيجة خلافات عائلية، ونتج عنها وفاة شاب وإصابة والده بجروح وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

جريمة قتل

اخبار الحوادث

دار السلام

اخبار عاجلة

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة