ضبط شخص قتل نجله نتيجة خلافات عائلية في دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث ، القبض على المتهم شخص قتل ابنه فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية في منطقة دار السلام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل والده بمنطقة دار السلام.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد والده، نتيجة خلافات عائلية، ونتج عنها وفاة شاب وإصابة والده بجروح وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.