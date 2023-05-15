ضبط حالة غش واستبعاد مراقب ورئيس لجنة بامتحانات الإعدادية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد هانى عنتر رئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم فى الدقهليه، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات في إدارة المنزلة التعليمية، حيث تم ضبط حالة غش لطالبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم استبعاد مراقب أول في إدارة نبروه التعليمية، وتحويله للشئون القانونية.

وفي إدارة أجا، تجمهر بعض الأهالي وألقوا الحجارة على اللجنة، ما أصاب عاملا باللجنة، وتم التحفظ على المعتدي من قبل الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. كما تم استبعاد رئيس لجنة بإدارة شرق المنصورة التعليمية، وتصعيد المراقب الأول وجار التحقيق من قبل الشئون القانونية.

وقد تابع ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل المديرية، امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بحضور توجيه عام العلوم، وإدارة التعليم الإعدادي، والمتابعة ، والأمن بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ووجه شعبان إلى ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لضمان مواجهة المعوقات والمشكلات وتذليل كافه العقبات وحل المشكلات على الفور.

وأكد شعبان ان اليوم الاثنين أدى 125 ألفا و388 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية، اختبار مادة العلوم فى 595 لجنه امتحانية ،

كما تابع شعبان امتحانات الصف الأول الثانوى العام حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية

وأكد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وشدد شعبان على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعميلة الامتحانية والتعامل الجيد مع أبنائنا الطلاب داخل اللجان ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنه و عدم السماح بتواجد اى مسؤول داخل اللجنه فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الامتحانات.