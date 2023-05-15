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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:30 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بالقاهرة سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك حال إستقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية "إسكوتر-بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب ، والخطف "، وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقة أخرتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (دراجتان مستولى عليهما) لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية".
 
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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