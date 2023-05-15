صحيفة The Times تبرز مقومات السياحة والآثار الفريدة بالمقصد المصرى

سلطت صحيفة The Times "ذا تايمز" البريطانية خلال التقرير الذى نشرته، الضوء على العديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى، حيث أشارت إلى أن هناك الكثير ليشاهده الزائرين خلال زيارتهم لمصر.

فقد سلط التقرير الضوء على الميزة التنافسية التى يتمتع بها المقصد المصرى حيث أنه يتمتع بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية منها السياحة الثقافية حيث الاستمتاع بزيارة العديد من الأماكن الأثرية منها أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، والمقابر الملكية بوادى الملوك بالأقصر ومنها مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تم اكتشافها فى نوفمبر 1922، ومعابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش الذى أُعيد افتتاحه بينهما، ومعبدى أبو سمبل، بالإضافة إلى القيام برحلات نيلية يمكن خلالها زيارة العديد من الأماكن الأثرية على طول نهر النيل، هذا إلى جانب الشواطئ الرائعة والرياضات المتنوعة التى يمكن ممارستها مثل رياضة الغوص بمياة البحر الأحمر علاوة على الصحراء التى يمكن ممارسة مجموعة من الأنشطة بها والتى من بينها إقامة المخيمات ومشاهدة النجوم.