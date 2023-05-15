ونشرت الصحيفة، اليوم الاثنين، تحت عنوان "السيسى: ضرورة ترشيد استخدام المياه في الزراعة" - أن الرئيس السيسي قال - في مداخلة خلال كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي توفيق سامي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس في شرق العوينات بالوادي الجديد أمس -: "نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمستثمرين" مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات .

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد الحرص على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم المنتجات الزراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها.

وتابعت الصحيفة بالقول"إن الرئيس أشار إلى أن نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، فمحطة المياه التي تم تنفيذها هناك في عام 1986 كانت من أجل توفير حجم معين من المياه، ونحن في حاجة للاستفادة القصوى من هذا الحجم من المياه في الزراعة وبالتالي نظم الري الحديثة التي نتحدث عنها في كل الزراعات سواء كانت في القطاع الخاص أو غيره يتم العمل بها".

