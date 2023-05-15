وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الزلزال حدث في المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق "دونجهيه"، الواقعة على بعد 182 كيلومترا شرقي سول، في الساعة 6:27 صباحا، وأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 37.99 درجة شمالا، وخط طول 129.72 درجة شرقا على عمق 32 كيلومترا.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن زلازل مماثلة قبالة الساحل الشرقي في الأسابيع الأخيرة، ولكنها لم تسبب أضرارًا.