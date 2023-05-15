اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زعيم المعارضة فى تايلاند يعلن فوزه بالانتخابات واستعداده لرئاسة الحكومة

الإثنين، 15 مايو 2023 09:20 ص
زعيم المعارضة فى تايلاند يعلن فوزه بالانتخابات واستعداده لرئاسة الحكومة انتخابات - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن زعيم المعارضة في تايلاند بيتا ليمجارونرات، الاثنين، فوزه في الانتخابات التي أجريت الأحد، واستعداده ليصبح رئيس الوزراء القادم، مشيراً إلى أنه أجرى مشاورات مع 5 أحزاب من المعارضة لتشكيل تحالف وتشكيل الحكومة، موضحاً أن التحالف المقترح يضم 309 مقاعد في البرلمان.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، حذر رئيس حزب "الحركة إلى الأمام" من دفع "ثمن باهظ" إذا حدث تدخل في نتيجة الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية، مطالباً جميع الأطراف باحترامها، لافتاً إلى أنه سيستخدم البرلمان لمناقشة القانون الحر بشكل شامل وشفاف بهدف تعديله.

 


تايلاند

انتخابات تايلاند

حكومة تايلاند

حزب الحركة إلى الأمام



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