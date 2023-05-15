اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا مستقبلا زيلينسكى بالأحضان الحارة: "أهلا بعودتك"

الإثنين، 15 مايو 2023 12:59 م
رئيس وزراء بريطانيا مستقبلا زيلينسكى بالأحضان الحارة: "أهلا بعودتك" جانب من الاستقبال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر موقعه على "تويتر" صورة للحظة لقائه وترحيبه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى لندن اليوم الاثنين.

 

وفي التغريدة: كتب سوناك "أهلا بعودتك" مرفقا التغريدة بصورة وسط عناق وترحيب.

إلى ذلك أعلن زلينسكي في وقت سابق من اليوم أنه وصل إلى لندن ويعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.

 

وأعلنت لندن اليوم أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ مضادة للطائرات ومئات من الطائرات بدون طيار بعيدة المدى.

 


بريطانيا

اوكرانيا

ريشي سوناك

الرئيس الاوكرانى

رئيس وزراء بريطانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة