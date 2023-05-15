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دار الإفتاء: لا مانع من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالجديد أو المَصوغ

الإثنين، 15 مايو 2023 01:39 م
دار الإفتاء: لا مانع من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالجديد أو المَصوغ ذهب - أرشيفية
كتب لؤى على

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه فى ذلك شأن سائر السلع التى لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل، جاء ذلك ردا على سؤال ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟.

 

وعن زكاة الذهب المشترى للزينة يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام فى حدود قدرها الاجتماعى تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة فى هذه الحالة هى المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية فى الإسلام.


دار الافتاء

اسعار الدهب

اسعار الذهب

الدهب الكسر

الذهب الكسر

مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد



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