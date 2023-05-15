اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية داعش حلوان

الإثنين، 15 مايو 2023 06:30 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية داعش حلوان هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية داعش حلوان".

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.


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خلية حلوان

الجنايات

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