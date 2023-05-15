اليوم السابع
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خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات للمشاركة فى القمة العربية

الإثنين، 15 مايو 2023 03:17 م
خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات للمشاركة فى القمة العربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض - أبوظبى (أ ش أ)

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوته للمشاركة فى الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التى تستضيفها المملكة فى شهر مايو الجارى .

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلّمها نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله اليوم في أبوظبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، حيث بحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين.

 


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