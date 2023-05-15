حملات مكبرة لإزالة 15 حالة تعدٍ بالطريق الصحراوى على أملاك الدولة فى العامرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة كل أشكال التعدى، كما أكد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن (الموجة 21).

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وبحضور نشوى علي سكرتير عام الحي، وجميع الإدارات المعنية، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لتنفيذ عدد 15 قرار إزالة بالطريق الصحراوي، حيث تم إزالة عدد 13 كشكا بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، وتنفيذ عدد 2 قرار إزالة بمعرفة المخالف، وما زالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلي صعيد آخر، شن حى العامرية أول بالإسكندرية، أمس برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، ومتابعة مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف السيد موسى رئيس حي العامرية أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية، بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكل شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قام حي العامرية أول، بإشراف نشوى علي سكرتيرعام الحي، ترافقها كل من إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، والإدارة الهندسية ووحدة تطوير العشوائيات والإدارات المعنية، بتنفيذ حملة لإزالة الأسوار المخالفة، وفتح الشوارع التي تعوق مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع بعدد 3 شوارع، وجاري المتابعة، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



إزالة التعديات بالطريق الصحراوي الإسكندرية



حملات لإزالة التعديات علي أملاك الدولة في العامرية بالإسكندرية



حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية



