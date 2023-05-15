حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان:تحقيق طفرة واضحة ومعدلات نمو ملحوظة في خدمات الموبايل والإنترنت البنكي

تقرير خاص

استكمال تطبيق خطة التوسع في تطوير وإتاحة كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية لتلبية تطلعات عملائنا تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي

تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي، من تحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة في مجال الخدمات الرقمية خلال العام الجاري، حيث قُدرت معدلات النمو لعدد وقيمة المعاملات البنكية ما يقرب من 250%، كما تُقدر نسبة الزيادة في أعداد المشتركين في خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي حوالي 25% خلال العام الجاري، وقد حققت حجم التعاملات المالية عبر تطبيق انستاباي زيادة ملحوظة وذلك منذ انضمام البنك للتطبيق في ديسمبر2022.

وفي هذا السياق قال حسن غانم، أن البنك قد تبنى استراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق تطوير وتحديث بنية البنك التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأضاف غانم، أن مصرفه قد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وإتاحة خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة لتلبية احتياجاتهم لدعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني.

مشيراً إلى حرص البنك على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخر، بالإضافة إلى تطبيق انستا باي، وخدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى 440 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية منوهاً إلى أن البنك قد بادر بضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.

وبالتزامن مع بدء دورته الجديدة كرئيس تنفيذي، أكد غانم على الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي خلال المرحلة القادمة وتبني كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم رؤية البنك واستراتيجيته في أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري.