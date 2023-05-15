حجز سائق تاكسى 24 ساعة لاتهامه بخدش الحياء فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حجز سائق تاكسى 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق تاكسى أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالإصطدام به دون قصد والإعتذار له وقيامه بالتعدى عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.