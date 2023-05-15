جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءأ علي مذكرة اشتباه مقدمة من مصطفي الصالحي مأمور الحركة ومذكرة الإشتباه المقدمة من الرائد أحمد الصوابي بإدارة البحث الجنائي مفادها إعتزام الراكب أ . م مصرى الجنسية المغادر إلى الشارقة علي رحلة طيران العربية تهريب كمية من النقد المصري.

وبالعرض علي وليد عيسي مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كريم عصام رئيس قسم الحركة وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية لتفتيش حقائبه فتبين وجود 763 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفره .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .