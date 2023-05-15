اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 03:10 م
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توريد 419 ألف طن قمح لصوامع الشرقية منذ بداية الحصاد

الإثنين، 15 مايو 2023 03:07 م
توريد 419 ألف طن قمح لصوامع الشرقية منذ بداية الحصاد القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح، بلغ 10864 طنا و 434 كيلو قمح، ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، 419350 طنا و 656 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.
 
وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أن استلام الأقماح يكون تحت إشراف ممثـل مـن مديريـة التمـوين والتجارة الداخلية المختصة، وتحرر محاضر استلام وحصر كميـات الأقمـاح بحيث لا تتجاوز الكمية التي سبق الموافقة عليها، ويـتم إخطـار وزارة التمـوين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بهذه الكميات.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الشرقية

محصول القمح بالشرقية

مديرية التموين بالشرقية

صوامع القمح بالشرقية



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