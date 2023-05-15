تنفيذ 17 مشروعا خدميا وتنمويا بقرية الطوناب في أسوان ضمن حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد فريق وحدة محافظة أسوان لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، اليوم، الاثنين، 17 مشروعا خدميا وتنمويا جارى تنفيذهم بقرية الطوناب بمركز إدفو فى محافظة أسوان، فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وتضم قرية الطوناب بأسوان، 4 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة، وشدد محافظ أسوان، على الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع عدم السماح بأى تهاون أو تباطؤ حيث يتم تغيير واستبدال المقاولين المقصرين أولاً بأول وذلك لضمان رفع نسب التنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

من جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة أنه تم تفقد مشروعات تطوير مكتب بريد الطوناب، وإنشاء كوبرى مخر سيل وادى الرديسية، والإحلال الكلى لمدرسة السراج الابتدائية القديمة، وصيانة مدرسة السراج الابتدائية الجديدة، وأيضاً إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض، وإنشاء مجمع الخدمات بنسب 90% لكل منهما.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، والإحلال الكلى لمركز شباب الطوناب، بجانب تنفيذ الخطوط والشبكات لمحطتى الصرف الصحى والمعالجة، وأيضاً الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تتراوح ما بين 80 إلى 87 %.