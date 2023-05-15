تنطلق 20 مايو.. تعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الإعدادى ، والتى سوف تنطلق يوم 20 من الشهر الجارى وبعد الانتهاء من إمتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.

وقال حمدى مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل مع المديرية واللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة قد تؤثر على إجراء الامتحانات ، وشدد وكيل المديرية على الالتزام التام بتعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد عدم اصطحاب الطلاب أو المراقبين التليفون المحمول داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل المدارس.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت يوم 6 مايو إنطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث "ابتدائي - إعدادى - ثانوى" للعام الدراسي الحالي 2022/2023.