"تموين المنوفية": تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التموينية، أسفرت اليوم الاثنين عن ضبط 11 طن كسب بذرة قطن مجهولة المصدر، و2 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى، فضلا عن تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة ما بين 100 محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة، و110 محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.

وأضاف مدير مديرية التموين أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر ين جنح أشمون أحدهما ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب بناحية شبشور وبحوزته كمية قدرها 11 طن كسب بذرة – نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، وآخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمبيدات بناحية سمادون وبحوزته كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية متحجرة بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى ، كما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة المنظفات الصناعية وبحوزته كمية قدرها 9 عبوة مركزات روائح عطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية .

وشدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.