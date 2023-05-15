تلقى الطلبات بشمال سيناء للمشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وحسن خليل مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والجمعيات الأهلية، انه تم فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأول من أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأشار المحافظ إلي أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تابع المحافظ، أنه مؤخرًا تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الذي يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، الي جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أشار المحافظ إلي أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهي "فئة المشروعات كبيرة الحجم -فئة المشروعات المتوسطة-فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)-فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة-فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، علي أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين .

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن يجب أن تتوافر في المشروعات المقدمة التخفيف من آثار تأخر المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ علي المواد الطبيعية وحفظ النوع البيولوجي والحد من التلوث.

وأضف الغندور، أنه يتم تلقي طلبات المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية ومن بينها شمال سيناء علي الموقع المحدد.

بدوره استعرض حسن خليل مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، أهداف المبادرة والتي من بينها تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا ترتكز علي التنفيذ والتطبيق علي ارض الواقع وجدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ووضع خريطة علي مستوي المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التموين وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

كما تهدف المبادرة الي التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.