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تعليم الغربية: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 20 مايو الجارى

الإثنين، 15 مايو 2023 10:00 م
تعليم الغربية: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 20 مايو الجارى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، يوم 20 مايو الجاري وتستمر حتى 25 مايو.
 
وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة 90 ألفا و428 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحانات داخل 408 لجان، ويبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 2040 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحانات داخل 15 لجنة.
 
وأضاف أن المديرية استعدت بشكل كامل لبدء الامتحانات وتجهيز اللجان الامتحانية والكنترولات، موضحا أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة المعايير الخاصة بوضع الأسئلة وفقا للمنهج المقرر، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.
 
 
 
 

 


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