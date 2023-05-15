تعرف على فوائد عصير الصبار لمرض السكري

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو حالة طبية منتشرة مع عدد كبير من السكان المصابين، يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم للشخص فوق المستوى المثالي. ولإدارة مستويات السكر، يحتاج الشخص المصاب بالسكري إلى الاهتمام بما يأكله. ويمكن أن يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكري، وذلك لأن تناول عصير الصبار بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويحتوي الصبار على مركبات مثل الليكتين والمانان والأنثراكينون. هذه تجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأسباب مختلفة. على سبيل المثال ، يقلل عصير الصبار من نسبة الدهون في الدم لدى المرضى الذين لديهم مستويات عالية من هذه الدهون. علاوة على ذلك ، أثبتت تجربة عشوائية أن مستخلصات الصبار تعمل على تحسين حالة الجلوكوز والدهون.

ويعاني معظم مرضى السكري من النوع 2 من تورم وجروح في الساقين. تشير دراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير الصبار يثبط عملية التئام الجروح ويقلل من التورم . ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات في الصبار. كما أنه يخفض نسبة الهيموجلوبين A1c ويصور متوسط ​​3 أشهر لنسبة الجلوكوز في الدم في الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء في الجسم. وهو بدوره يدعم التحكم الإيجابي في نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الصبار يخفض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، فإنه يمكن أن يقلل الدهون والوزن في الجسم.

العامل الوحيد الذي يميز استخدام الصبار لمرض السكري عن الأدوية الأخرى هو آثاره الجانبية القليلة جدًا. يمكن لمعظم الأشخاص الذين يستخدمونه تحمل الصبار وليس لديهم أي آثار جانبية ضارة. من الحقائق العامة أيضًا أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لا يحتاجون دائمًا إلى الأدوية. بدلاً من ذلك، تعمل التدخلات الغذائية على تحسين مستويات السكر في الدم بسبب عوامل مختلفة.