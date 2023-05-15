تعرف على الحركة البحرية بموانئ البحر الأحمر وتدوال البضائع بها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالهم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و822 شاحنة و36 سيارة.

وأكد بيان الهيئة أن شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و369 شاحنة و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 453 شاحنة و 10 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و350 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم، لاستقبال السفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بمؤانيها.





