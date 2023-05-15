تطهير ترعة السماعنة بتكلفة 400 ألف جنيه بالشرقية وتحذير من غرامة إلقاء القمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة السماعنه الجديدة بطول 16 كم بزمام هندستي ري شرق فاقوس والحسينية وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه سنويا، وذلك لدفع عجلة العمل ولضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

شدد المحافظ على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري الإنتهاء من أعمال التطهير السنوي لترعة السماعنه الجديدة بزمام هندستي ري شرق فاقوس والحسينية بطول 16 كم لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 400 ألف جنيه، والتي تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن اعمال التطهير تتم 3 مرات ميكانيكياً كل عام باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة وحفار علي صندل وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة والترع الأخذة منها ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية لافتا إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف ، باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الاعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.

ناشد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.