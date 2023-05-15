تسليم المأذونين الشرعيين كتاب دليل الأسرة لإعطائه للمقبلين على الزواج

كتب إبراهيم قاسم

سلمت مصلحة الدمغة ، المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، مع دفاتر توثيق الزواج، كتيب استرشادى على كل عقد، بعنوان "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، وذلك لتسليمه للمقبلين على الزواج، والصادر عن المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والذى يتناول كل ما يخص العلاقة الزوجية وكيفية التعامل مع المشاكل.

جاء ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، حيث صدر هذا الكتاب فى ديسمبر 2022، وكتب مقدمته المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وقال إبراهيم علي سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، فى تصريح خاص للـ"اليوم السابع"، إن مأذيين مصر تسلموا كتاب دليل الأسرة على كل عقد زواج بحيث يتم تسليمه لمن يتم عقد قرانه وذلك لتوعيته بالزواج وكيفية مواجهة المشكلات التى قد تواجه العروسين.

واضاف رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن الكتاب يتناول المشاكل الزوجية بطريقة سهلة وبسيطة وفى نقاط محددة وذلك لوقاية وحماية الاسرة المصرية.

ويتسلم المأذونين 8 كتيبات على كل دفاتر عقود توثيق الزواج بحيث يكون لكل عقد كتيب.

ومن أهم ما جاء فى هذا الكتاب:

1- للزوج ذمته المالية المستقلة، وللزوجة ذمتها المالية كذلك، ولا يُكلَّفُ أحد الزوجين بسداد ما على صاحبه من دين، ولكن يجوز مساعدته فى ذلك من باب حسن العشرة.

2- لا تمنع زوجتك من علمها خاصة إذا كان ذلك أحد شروطها قبل الزواج وقد ارتضيته.

3- يجب على كل من الزوجين أداء واجباته المالية الشرعية والقانونية المنوطة به كالزكاة وحج الفريضة والضرائب.

4- لا يجوز للزوج أن يعطى زوجته من زكاة ماله؛ لكون نفقتها واجبة عليه.

5- إذا كانت زوجتك غنية أو موظفة فإن ذلك لا يُسقط حقها فى النفقة.

6- لا يحل لكِ أن تعطى شيئًا من أموال زوجك - حتى ولو كان زكاة أو صدقة لأى أحد، مما لم تجر العادة بإعطائه - إلا بإذنه.

7- ما يقدم للعروسين من نقوط وهدايا مرجعه إلى العرف، فما اعتبر منها دينا يجب رده، وما اعتبر هبةً فلا يجب رده.

8- إنفاقك على زوجتك يعتبر دينا فى رقبتك، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

9- لا يحق للزوج أن يتصرف فى شيء من منقولات شقة الزوجية أو ذهب المرأة، إلا برضاها.

10- إذا قصَّر الزوج فى النفقة من غير عذر فللزوجة الحق فى أن تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف.