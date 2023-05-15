تداول أسئلة امتحانات آخر العام لصفوف النقل.. والتعليم: نعاقب المتورطين

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي العام فى مادة الكيمياء بمحافظة الجيزة بإدارة الهرم التعليمية بعد بدء لجنة الامتحانات، إضافة إلى أسئلة امتحان شهادة الإعدادية، فيما أكدت المديريات التعليمية متابعة جروبات الغش ومعاقبة المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.