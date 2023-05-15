تجديد حبس عاملين بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان ، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه لنصبه على أحدهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلل ذلك لنصب المجنى عليه، على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.