تايوان تكشف عن موعد عرض أول نموذج لغواصة محلية الصنع

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أعلنت شركة بناء السفن التايوانية "سي إس بي سي"، الأحد، أن النموذج الأولي لأول غواصة محلية الصنع في تايوان من المقرر أن يخضع للاختبارات نهائية في سبتمبر المقبل.

وقال رئيس شركة بناء السفن التايوانية تشينج وين لون في تصريح لوكالة أنباء تايوان المركزية، "لقد تمكنا من بناء 85 مكونًا محليًا حتى الآن"، موضحا أنه في المقابل بسبب افتقار تايوان إلى الخبرة في بناء الغواصات، اضطرت لشراء 107 تقنيات أساسية لبناء ما يعرف باسم "المنطقة الحمراء" للغواصة، لتتمكن من صناعة باقي الأجزاء بنفسها.

وأشار تشينج إلى أن بناء النموذج الأولي مستمر على مدار الساعة منذ بدء العمل في عام 2020، مشيرا إلى أنه تم التعاون بين مختلف الجهات والأجهزة المختصة في تايوان للتغلب على العديد من المشكلات التي واجهت فرق بناء الغواصة.

وأوضح تشينج أنه بعد اكتمال اختبار النموذج الأولي للغواصة في حوض بناء السفن في سبتمبر المقبل، ستجري الشركة مزيدًا من اختبارات عمليات الميناء والبحرية قبل تسليم الغواصة إلى البحرية التايوانية.

ولفتت وكالة أنباء تايوان المركزية أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 49.36 مليار دولار تايواني على مدار 7 سنوات (من 2019 إلى 2025) لبناء النموذج الأولي للغواصة المحلية، مع خطة لإطلاق برنامج بناء غواصات محلي لتصبح البلاد أقل اعتمادًا على البلدان الأخرى في هذه الصناعة الحيوية، وتتحول في المستقبل إلى مُصدّر رئيسي للغواصات على مستوى العالم.