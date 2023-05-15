اليوم السابع
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بغداد: اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية لبحث ترسيم الحدود

الإثنين، 15 مايو 2023 07:00 ص
بغداد: اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية لبحث ترسيم الحدود وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الأحد، عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية لبحث ترسيم الحدود.

وقال الصحاف في بيان نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة عقدت اجتماعها السادس في دولة الكويت وقد ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي".

وأضاف، أن "الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة ( 162 )"، مبينا أن "الطرفين اتفق على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين".

 


بغداد

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