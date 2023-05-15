انطلاق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى دكا عاصمة بنجلاديش

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش حيث يعد هذا الخط من أحدث وجهات الشركة والذى يأتى ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع شبكة خطوطها الجوية الممتدة حول العالم، هذا وقد قامت مصرللطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول القارة الأسيوية وبناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو التوسع فى شبكه خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران بما يتناسب مع حجم الزيادة التشغيلية وجذب المزيد من الحركة الجويه الوافدة.

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش جاء فى إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين فضلًا عن تنشيط الحركة الجوية والشحن الجوي.

وأضاف زكريا أن الشركة تتطلع إلى زيادة حصتها السوقية وفتح مزيد من النقاط والخطوط الجديدة بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أسواق الجذب السياحى حول العالم، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات خلال الفترة القادمة مع القائمين على صناعة الطيران فى العالم.

وفى سياق متصل كان فى استقبال الرحلة فور وصولها مطار دكا الدولى كل من الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومحبوب على وزير الطيران المدنى والسياحة بدولة بنجلادش ومافيدور رحمن رئيس سلطة الطيران ببنجلادش ومحمد حسين سكرتير وزارة الطيران المدنى والسياحة ببنجلاديش وعمرو عدوى رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومصطفى القاضى مدير مكتب مصر للطيران بدكا.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم احتفالًا بوصول الطائرة صرح الطحطاوى أن الشركة تسعى إلى توطيد العلاقات التاريخية بين مصر وبنجلاديش والتطلع نحو مستقبل أفضل من خلال تلك العلاقات، وتابع أن الشركة ستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى مطار دكا الدولى يومى الأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز B787-9 دريم لاينر "طائرة الأحلام"، مضيفًا أن الخط الجديد سيخدم شريحة كبيرة من الركاب ويلبى رغبات العديد من العملاء بين البلدين، موضحًا أن مصرللطيران تستهدف توسيع شبكة نقاطها على مستوى العالم والتى تبلغ حاليًا 70 نقطة.

واستقبل مطار القاهرة الدولى الطائرة فى رحلة عودتها من مطار دكا الدولى بتقليد رش المياه على الطائرة والذى يعد تقليد دولى متبع للترحيب بتدشين أى خط جديد حيث كان قائد الطائرة الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

الجدير بالذكر أنه تم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.