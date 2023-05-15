اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الأربعاء المقبل

الإثنين، 15 مايو 2023 10:00 ص
انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الأربعاء المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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تنطلق الأربعاء المقبل امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول الامتحانات ويبدأ الطلاب الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والإثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى أى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.
 
 

التربية والتعليم

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