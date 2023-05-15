ورحب وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى كلمته خلال الاجتماع، بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق آمال الشعوب العربية.

وقال الجدعان إن الأزمات العالمية المتتالية والتحديات التنموية والاقتصادية المشتركة أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكدا أنها تتطلب تطوير نماذج مالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات في بالمنطقة.

وأضاف أن المملكة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أنها عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات في العالم والمنطقة العربية.

وأوضح وزير المالية السعودي أن المملكة قدمت 10 مليارات دولار؛ للحفاظ على الأمن الغذائي العربي وقدمت عدة مبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة.