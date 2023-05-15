اليوم السابع
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الهجرة تعلن توفير وظائف "أفراد أمن" بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 مايو 2023 02:40 م
الهجرة تعلن توفير وظائف "أفراد أمن" بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة .. اعرف التفاصيل وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الإثنين الموافق 22 مايو الجاري بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي - المهندسين - القاهرة - الدور العاشر.
 
وجاءت شروط التقدم كما يلي: 
1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد ١١ شهرًا. 
2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
3- السن لا يتجاوز 40 سنة.
4- المؤهل متوسط فأعلى.
5- التعاقد بنظام الاستعانة.
المستندات المطلوبة:
1- صورة المؤهل.
2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.
3- صورة تحقيق الشخصية.
4- الموقف التجنيدي.
5- عدد ٢ صورة شخصية.

الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

العاصمه الاداريه



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