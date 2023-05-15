النيابة تباشر التحقيقات فى حريق التهم محتويات شقة شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات فى حادث اندلاع حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول، وذلك دون حدوث أي إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 12 بشارع مسجد السلام بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

وأوضح اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة دون أي إصابات، مشيرًا إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ،تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.