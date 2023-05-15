المدارس تعلن نتائج تقييمات تلاميذ الصفوف الأولى بدون امتحانات

كتب محمود طه حسين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية التقييم بالصفوف الأولى، حيث يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، لافتة إلى أنه سوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

وأشارت الوزارة، إلى أن ألوان التقييم عبارة عن اللون الأحمر، وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وأوضحت الوزارة، أن معلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة، وعند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم، وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".